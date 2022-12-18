ارتفاع اسعار العملات الرقمية المشفرة وسط زيادة الطلب على بيتكوين

2022/12/18 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها أمس، وسط زيادة الطلب على العملات المستقرة من حيتان بيتكوين.وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد بنحو 0.87% لتصل إلى 811.27 مليار دولار مقابل 804.5 … Readmore

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