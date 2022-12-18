تجاوز عدد متابعي ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول عدد سكان بلدها

2022/12/18 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية بطولة كأس العالم، يتصّدر اسم عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأنها ترتدي ملابس جريئة جدًا تتعمد الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين … Readmore

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