انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار اليوم

2022/12/18 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد،صباح اليوم 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.إلى […]

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