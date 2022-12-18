اتلاف أكبر كمية من المواد المخدرة في العراق

2022/12/18 | 10:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس القضاء الاعلى اشراف القاضي رئيس اللجنة على إتلاف أكبر كمية من المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أنه “تم إتلاف ما يقارب (6) طن من المواد المخدرة والتي كانت مخزونة منذ عام 2009 في دائرة الطب العدلي بحضور السيد رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام”.وأضاف أن “عملية نقل هذه المواد تم المباشرة فيها منذ يوم امس السبت والتي استمرت من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء تحت اشراف مباشر من قبل السيد رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام”.وكان مجلس القضاء الاعلى قد استضاف بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2022، السادة رئيس واعضاء لجنة المتابعة على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث وجه فيها أفضل السبل لسرعة إتلاف المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي بإجراءات استثنائية تقضي على ظاهرة تكدس المواد المخدرة.

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