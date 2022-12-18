2022/12/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تعهدت الـوكـالـة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الأحد، بتقديم 32 قرضاً ميسراً للعراق لإنشاء مشاريع حيوية في مجال البنى التحتية والطاقة والنقل والصحة.

وقال النائب الأول لرئيس الوكالة ناوكي أندو في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية ، إن "الوكالة بصدد البدء بتطوير مشروع خـور الزبير في البصرة بكلفة 200 مليون دولار، وذلـك بإنشاء حوض لاستقبال البواخر الكبيرة، فضلا عن تنفيذ مشروعي ماء السماوة وتطوير المجاري في بغداد، علاوة على بناء مستشفى بسعة 200 سرير بكلفة 100 مليون دولار في الشطرة بمحافظة ذي قار".

وأضاف اندو، أن "الوكالة تعهدت بتقديم 32 قرضاً بقيمة 860 مليار ين ياباني لمشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والنقل والصحة والـري والمساعدة في الميزانية، يرافق ذلك تقديم دورات تدريبية في الخارج لنحو 10 آلاف متدرب لهذه المشاريع".





وعد انـدو، "مشروع مصفاة البصرة FCC هو الأكبر بتكلفة 4 مليارات دولار، مؤكداً التقدم الجيد للمشروع، في بناء مصنع التكرير، لافتاً إلى الحاجة المستمرة للتمويل من قبل الوكالة"، مبينا ان "الوكالة تعد العراق شريكاً أساسياً وهي فخورة بالعمل مع الجانب العراقي في دعم البنى التحتية التي يحتاجها البلد بالخبرات اليابانية والقروض والمنح الميسرة".

من جهته، قال مدير الوكالة في العراق يونيدا جين، إن "المناطق المحررة في العراق ستشهد تنفيذ مشاريع مهمة مثل إنـشـاء محطات كهربائية متنقلة وتنفيذ بعض مشاريع التعليم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جايكا" اليابانية تتعهد بتقديم 32 قرضاً ميسراً للعراق لانشاء مشاريع حيوية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جايكا" اليابانية تتعهد بتقديم 32 قرضاً ميسراً للعراق لانشاء مشاريع حيوية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).