النفط تحدد موعد تسلم ادارة مصفى كربلاء من الائتلاف الكوري

2022/12/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدت وزارة النفط، الاحد، أن شهر تموز المقبل سيشهد تسليم الائـتـلاف الكوري القائم على إنشاء مصفى كربلاء إلى شركة مصافي الوسط.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، إن "الشركة تدرس ومن الآن تشغيل المصفى بملاكات تمتلك الخبرة، لاسيما وأن هنالك وحــدات صـرف عليها بـحـدود 7 مليارات دينار، لا يمتلك العاملون في المصفى الكفاءة للعمل عليها".

وأضـاف المصدر، أن "المصافي الموجودة في كل دول العالم وبضمنها المعقدة المملوكة للشركات الكبرى، تبرم مع شركة ذات خبرة عقد خدمة تعمل على تشغيل وتدريب الملاكات لتتكامل وتعمل معها بنفس الامكانيات، كما حصل في مصفى الــدورة في خمسينيات القرن الماضي".

وأكـد أن "التدريب بالعمل هـدف تسعى إليه الــوزارة وشركة مصافي الوسط، مشيراً إلى وجود مجاميع عمل تناظر الخبرة الموجودة لدى العامل الكوري، وسيتم التعاقد مع الشركة لمدة عام أو عامين لضمان تطوير الكوادر وكفاءاتها سعياً لتشغيل سليم للمصفى"

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