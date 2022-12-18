الصين تتعهد باستمرار الحرب على هيمنة الدولار.. بعد هبوط اليوان

2022/12/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال مسؤول كبير بالبنك المركزي إن التحفيز النقدي الصيني في عام 2023 سيكون على الأقل بنفس القوة هذا العام ، مع استمرار الدعم للمجالات المستهدفة مثل الشركات الصغيرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن ليو غو تشيانغ ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني ، أن "حجم السياسة النقدية لن يكون أقل من هذا العام ، ويمكن تصعيده إذا لزم الأمر ، ما لم يتجاوز النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات".

قال ليو ، وفقًا للتقرير ، إن الصين لا تزال لديها أدوات سياسية نقدية وافرة ، ولا يزال هناك مجال للأدوات الهيكلية والقائمة على الكمية.

وقال إن بنك الشعب الصيني سيوسع الأدوات الهيكلية مثل إعادة البرامج التي تشجع إقراض البنوك للمشاريع المتعلقة بالابتكار التكنولوجي وخفض انبعاثات الكربون والاستخدام النظيف للفحم.

جاءت تعليقات ليو بعد أن تعهد كبار القادة بإحياء الاستهلاك ودعم الشركات الخاصة بعد تحول مفاجئ بعيدًا عن سياسة كوفيد زيرو.

وتعهد المسؤولون خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "هادفة وقوية".

تحتاج الدولة إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لوقف انخفاض أسعار العقارات ، مع الالتزام في نفس الوقت بالمبدأ القائل بأن "السكن للعيش فيه ، وليس المضاربة" بحسب ليو.

وقال إن صناعة العقارات ركيزة من ركائز الاقتصاد ولها تأثير كبير على سلاسل التوريد والمالية الحكومية والأسواق المالية ، ويجب أن تظل مستقرة.

تقول الصين إنها تتحرك لشراء النفط والغاز باليوان - وهي خطوة قد تهدد هيمنة الدولار العالمية على المدى الطويل حيث دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتسوية تجارة الطاقة باليوان.

وفي قمة مع القادة العرب الأسبوع الماضي ، قال شي إن الصين ستواصل استيراد كميات كبيرة من النفط، وقد يؤدي تسوية المزيد من التجارة في اليوان إلى إضعاف الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي على المدى الطويل.

وفي القمة ، قال شي إن الصين ستواصل استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز من دول الخليج ، وستجري تسويتها باليوان الصيني ، أو الرنمينبي .

ولفت الرئيس الصينين وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.



معظم التجارة العالمية الآن مقومة بالدولار الأمريكي.

ضربة عنيفة

وقال شي ، وفقا لخطابه الذي نشرته صحيفة تشاينا ديلي الحكومية ، "سيتم استخدام منصة بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي بالكامل لتسوية الرنمينبي في تجارة النفط والغاز"، ولم يحدد موعد سريان التغيير.

وليس من الواضح ما إذا كانت أي من دول الخليج ستقبل الاقتراح ، لكن المملكة العربية السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - تجري محادثات لاستخدام اليوان لتسوية مبيعاتها من الطاقة إلى الصين المستهلك الرئيسي.

حرب الدولرة

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية للعالم ، مما يحفز على "إزالة الدولرة".

تطمح الصين إلى جعل اليوان العملة الاحتياطية الأكثر هيمنة في العالم ، لكن لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن بكين لا تزال تدير قيمتها بإحكام.



كما أنها ليست قابلة للتحويل بالكامل إلى عملات أخرى في السوق العالمية في الوقت الحالي.

كان شي يتحدث في المملكة العربية السعودية في زيارة دولة في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الرياض وواشنطن، صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، أنه تم توقيع صفقات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار خلال زيارة شي.

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