اعتقال خمسة تجار مخدرات في الديوانية والنجف – عاجل

2022/12/18 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على خمسة من تجار المخدرات والمطلوبين في الديوانية والنجف.

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