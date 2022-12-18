2022/12/18 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنالقت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، القبض على 20 متهماً بقضايا وجرائم جنائية مختلفة في بغداد.

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