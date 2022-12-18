معلومات الطاقة الأمريكية: ارتفاع صادرات العراق النفطية لأميركا خــلال الأسـبـوع الماضي

2022/12/18 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفــادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت أكثر من 280 ألـف برميل يـومـيـاً كـمـعـدل خــلال الأسـبـوع الماضي.وقــالــت الإدارة فــي تـقـريـر إن “متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغ 867.5 … Readmore

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