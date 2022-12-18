2022/12/18 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم ضابط برتبة رائد.. استشهاد 8 منتسبين بانفجار في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/18 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم ضابط برتبة رائد.. استشهاد 8 منتسبين بانفجار في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم ضابط برتبة رائد.. استشهاد 8 منتسبين بانفجار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).