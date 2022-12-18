البرازيليون يشجعون الأرجنتين: ليس من أجلهم.. من أجل ميسي

2022/12/18 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتظار طيلة ثمانية أعوام لتعويض

فرصة فاتته عام 2014 في البرازيل، يريد

ليونيل ميسي أن يكون نهائي يوم الأحد

بين الأرجنتين وفرنسا وداعاً مثالياً

لمغامرته في المونديال، وهو يحظى هذه

المرة بمساندة العا

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