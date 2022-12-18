افـتـتـاح عـيـادات استشارية مسائية في المستشفيات الحكومية

2022/12/18 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قـــررت وزارة الـصـحـة، الأحد،

افـتـتـاح عـيـادات استشارية في

المستشفيات الحكومية بعد الدوام الرسمي

في بغداد، لغرض استمرار توفير الخدمات

للمرضى من قبل أطباء بمختلف الاختصاصات

منها الباطنية والجراحية و

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