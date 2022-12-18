متى يعتزل لاعبو السياسية في العراق؟

2022/12/18 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إياد العنبر

انتهت مباريات كأس العالم، وربما كانت

الأكثر متعة وإثارة وترقباً؛ بسبب قوة

التنافس بين الفرق المحترفة والفرق

الصاعدة التي تريد أن تكسر احتكارية

الفوز بالكأس بين دول أوروبا وأميركا

الل

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