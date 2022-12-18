2022/12/18 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة الكشف عن فساد واسع في إطعام السجناء والحوانيت من قبل جهات متنفذة بوزارة العدل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن فساد واسع في إطعام السجناء والحوانيت من قبل جهات متنفذة بوزارة العدل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن فساد واسع في إطعام السجناء والحوانيت من قبل جهات متنفذة بوزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).