عقود فاسدة لشراء آليات في نينوى تهدر المال العام

2022/12/18 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 18 كانون الاول، 2022، بضبط مُخالفاتٍ...

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