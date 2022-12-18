زين العراق تُطلق عروضا مميزة على باقات انترنت 4.5G+

2022/12/18 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت شركة زين العراق اطلاق عروض مميزة لباقات الانترنت، يتضمن استخدام مجاني بلا حدود لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي دون أي استقطاع لبيانات الباقة عند الاشتراك بباقات انترنت 4.5G+ وبنفس السعر.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه “انطلاقاً من جهودها وسعيها الدائم لتوفير أفضل الخدمات للمشتركين، أعلنت زين العراق عن ترقية عروضها المميزة عبر باقات انترنت4.5G+ اليومية والأسبوعية والشهرية، حيث تمنح مشتركي الباقات استخداماً مجاني وغير محدود لمجموعة مختارة من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً من المشتركين والتي تشمل واتساب وفايبر وفيسبوك، وسناب شات، وانستغرام، ويوتيوب.



وسيتاح لمشتركي زين العراق الاستمتاع واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي المذكورة دون أي استقطاعات إضافية من بيانات الباقة الرئيسية للمشتركين، وبنفس سعر باقات انترنت4.5G+ بدون إضافات او رسوم أخرى”.

وذكر رئيس الإدارة التجارية لزين العراق، محمد سمير “نحرص في زين العراق على إعطاء المشتركين الأولوية وجعلهم في صلب عروضنا وخدماتنا.



لقد عملنا على ترقية عروض باقات انترنت 4.5G+ لإتاحة الفرصة للمشتركين استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مجاني وغير محدود من دون أي كلفة إضافية أو استقطاعات من بيانات الباقة الرئيسية بهدف تلبية احتياجات مشتركي زين وطموحاتهم وتطلعاتهم.



ونعمل نحن في زين إلى تمكين مشتركينا من تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات شبكتنا الرائدة للجيل الرابع والاستفادة من قوة وسرعة الانترنت عبر مجموعة من العروض والباقات المتميزة.

باقات انترنت 4.5G+ مجموعة من الخيارات المتنوعة من الباقات اليومية والاسبوعية والشهرية التي توفر للمشترك بيانات الانترنت فائقة السرعة بالإضافة الى إمكانية الاستخدام المجاني لوسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفايبر وفيسبوك، وسناب شات، وانستغرام، ويوتيوب.



ويمكن للمستخدمين الاشتراك بالباقات عن طريق الاتصال بالرقم (#321*) او عن طريق ارسال 100 الى الرقم 21777 واختيار الباقة المناسبة.



لمعرفة التطبيقات المجانية المخصصة لكل باقة اضغط على الرابط https://www.iq.zain.com/ar/4g-offers

نبذة عن زين العراق:

زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

إن استراتيجية زين العراق مبنية على فهم رغبة المستهلك وجعله محور أي خدمة أو فكرة، لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً للمشتركين، لتحقيق ما يطمحون إليه.

تعمل زين العراق على توفير أفضل واحدث خدمات الاتصالات اللاسلكية للمستخدم العراقي وتوفير عروض حصرية ومبتكرة لمشتركيها وبالتحديد بعد اطلاق خدمات الجيل الرابع 4.5G+ كأول شركة اتصالات في جميع محافظات العراق والتي أتت بالتعاون مع شركائها من مجهزي التكنولوجيا العالمية المعتمدة لأحدث التقنيات وحلول الاتصالات في العالم.

وتتمحور رؤية زين العراق للعام 2022على إقامة شراكات مع جيل الشباب، ومنحهم المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تساعدهم على تحقيق التواصل مع العالم،

نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ما يجعل الشراكة والتعاون معه بشكل عام ومع الشباب بشكل خاص، توجه استراتيجي يعتمده كل موظف في الشركة.

ونسعى دائما إلى أن تسهم مشاريعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقع ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الى إحداث تأثير ايجابي في حياة المجتمع الشريك.

زين العراق تؤمن بأنكم “أنتم…عالمها الجميل”.

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