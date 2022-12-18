لماذا سقطت المملكة المتحدة في ثقبٍ أسود عندما يتعلق الأمر بقطاع السفر

2022/12/18 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين اعتقد البعض أن قطاع السفر في المملكة المتحدة يقف على قدميه مرة أخرى، تواجه البلاد فوضى "غير مسبوقة"، وسط الإضرابات التي تشهدها مختلف القطاعات.

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