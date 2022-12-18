بسبب الاحتجاجات.. الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء

2022/12/18 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد، أنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد أغسطس 2021.

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