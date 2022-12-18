السوداني يغرد باليوم العالمي للغة العربية: تحية لحروفها التي نقلت الرسالة المحمدية

2022/12/18 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، باليوم العالمي للغة العربية.

وقال السوداني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “جوهرة الحضارة العربية، والسفينة التي حملت القرآن الكريم..



لغتنا العربية الجميلة”.

وأضاف، أن “في اليوم العالمي للاحتفاء بها، نشيد بكل الجهود العِلمية التي جعلتها مواكبة للتقدم، ومنفتحة على الأمم الصديقة ولغاتها.



وتحيّة لحروفها التي نقلت الرسالة المحمدية إلى الإنسانية جمعاء”، خاتما بهاشتاك: “⁧‫#لغتنا_هويّتنا‬⁩”.

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