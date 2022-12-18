2022/12/18 | 12:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nf8G1V74U-A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحولات في العلاقة الزوجية.. العوامل والنتيجة - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. علاء نجاح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التحولات في العلاقة الزوجية.. العوامل والنتيجة - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. علاء نجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).