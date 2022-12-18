كركوك.. قوة امنية تشتبك مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم

2022/12/18 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باشتباك قوة أمنية مع مجموعة إرهابية وتقتل أحدهم، بالقرب من مكان الانفجار في كركوك.

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