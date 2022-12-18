بينهم ضابط.. عبوة ناسفة تودي بحياة 9 منتسبين في كركوك

2022/12/18 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بسقوط 9 ضحايا وجرح اخر من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

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