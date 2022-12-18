العراق والكويت يبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود المشتركة

2022/12/18 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

التقى وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري اليوم الأحد، وفد اللجنة الدائمة العراقية - الكويتية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجيل فهد الرشيدي وعضوية العقيد عبد الله حمد العجمي والعقيد يوسف حمد الصوري والعقيد ضاري أحمد الشايجي.



وفي بداية اللقاء رحب سيادته بضيوفه الكرام، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار السيد الوزير الى أن المنهاج الحكومي للسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضح في موضوع تمتين العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة.

وأكد السيد الوزير أن دولة الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب وأن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين.

من جانبه، نقل الوفد الضيف تحيات وسلام السيد وزير الداخلية الكويتي إلى السيد الشمري، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية ونصرها المؤزر على عصابات داعش الإرهابية، مؤكدين أن هذا الانتصار يجب أن يدرس وتؤخذ منه العبر لمطاردة العصابات الإرهابية.

كما جرى خلال هذا اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة المخدرات وعملية ضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن البلدين الجارين واستقرارهما.

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