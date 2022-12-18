مجزرة جديدة تفتك بـ12 شهيداً من قوات الامن.. تفاصيل ما جرى في كركوك

2022/12/18 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن تفاصيل المجزرة التي وقعت في محافظة كركوك وراح ضحيتها 12 شهيدا من قوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر، (هو ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية)، لـ (بغداد اليوم)، إن "رتلا يتألف من عدة دوريات للشرطة الاتحادية كان يقوم بواجب في محيط قرى زراعية شرقي ناحية الرياض في كركوك"، مشيرا الى أنه "اثناء واجب القوة الامنية تم استهدافها بعبوة ناسفة قوية جدا اعقبها اطلاق نار اسفر عن استشهاد 12 منتسبا بينهم ضابط".

وتابع، أن "اطلاق النار نفذته مجموعة ارهابية لتنظيم داعش وحصلت مواجهات معهم من قبل عناصر الشرطة اسفرت عن مقتل ارهابي واحد من المهاجمين"، مضيفا أن "المنطقة التي وقعت فيها المجزرة شهدت اجراءات الامنية مكثفة واستنفار وتعزيزات كبيرة بدأت بالتدفق الى محيط موقع الحادثة".

واوضح، أن "القوات الامنية شرعت ايضا بعملية تمشيط واسعة"، مؤكداً أن "وفداً رفيعاً من عمليات كركوك وصل الى موقع الانفجار للوقوف على حيثيثاته".

وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس أركان البيشمركة اللواء قارمان كمال، على ضرورة التصدي لتحركات داعش في مناطق جنوبي كركوك.وقال كمال، لـ (بغداد اليوم)، إنه "قمنا بإيصال تقارير ورسائل عدة مرات للحكومة وقيادة العمليات حول تحركات داعش، وضرورة التحرك السريع والجاد بإنشاء غرف التنسيق المشتركة مع البيشمركة".وأضاف أن "تحركات داعش في المنطقة ماتزال تشكل قلقا واضحا، كون عناصر داعش مازالوا يتواجدون في مناطق قره جوغ في جبال مخمور، وتلال حمرين"، مشيرا الى أن "هذه المناطق متصلة مع مناطق جنوبي كركوك، وماحصل اليوم من الممكن أن يتكرر في حال لم نقم بالتصدي لتحركات داعش".

وفي وقت سابق، كشف مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، عن ارتفاع حصيلة انفجار كركوك الى 12 شهيدا من الشرطة الاتحادية، مؤكدا وجود توجيهات عليا من بغداد بفتح تحقيق بالحادثة.

وقال مراسلنا، إن "حصيلة تفجير عبوة ناسفة على رتل للشرطة الاتحادية في المحيط الشرقي لناحية الرياض بمحافظة كركوك ارتفعت الى 12 شهيدا"، مبينا أن "من بين الشهداء ضابط برتبة رائد".

وتابع أنه "صدرت اوامر عليا من بغداد بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حيثيثات ما حصل"، مشيرا الى "وجود توقعات بوصول وفد رفيع من العمليات المشتركة الى كركوك خلال ساعات".

وصباح اليوم، افاد مصدر امني، باستشهاد 8 عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "8 عناصر من القوات الامنية استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة قرب قرية الصفرة بناحية رياض في محافظة كركوك على عجلة للقوات الأمنية".

واضاف، أن "الشهداء بينهم ضابط برتبة رائد"، مشيرا الى أن "القوات الامنية وصلت لمكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالانفجار".

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