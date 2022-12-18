العراق يناقش مشاريع المدن الذكية مع وزراء الإسكان العرب  

2022/12/18 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تنطلق في العاصمة الإدارية الجديدة المصرية، اليوم الأحد، أعمال "مؤتمر الإسكان العربي السابع" الذي سيعقد على هامش الدورة (39 (لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة".ويمثل العراق في هذا المؤتمر الـذي يعقد في فندق سانت ريجيس "الماسة" لمدة يومين، وفد من وزارة الإسكان والإعمار والأشغال العامة. وقـال مصدر في جامعة الـدول العربية، إن المؤتمر يهدف إلـى إتاحة الفرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواكبة التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة .وأضاف المصدر أن المشاركين سيطرحون في المؤتمر كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا البناء الذكي والبنية التحتية والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك رصد دور الحكومات في الارتقاء والنهوض بجودة الحياة للشعوب من خلال تسليط الضوء على أفضل التجارب للمدن الذكية والمستدامة.ويهدف المؤتمر أيضاً إلى إرساء معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن أكثر استدامة والقدرة على المنافسة وتلبية الطلب على السكن الملائم وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.وتناقش الدورة (39 (لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اعتماد توصيات مؤتمر الإسكان العربي السابع واختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2023 ،وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

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