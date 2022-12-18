قميص ميسي يشعل أزمة في مونديال قطر

2022/12/18 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باتت قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلوبة حتى من جانب منافسيه اللاعبين في منتخبات وفرق أخرى.وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن اللاعبين يلاحقون ميسي بعد صافرة نهاية المباريات وأحيانا يتشاجرون فيما بينهم للحصول على قميص الأسطورة.ووفقا للصحيفة، بخلاف ميدالية الفائزين بكأس العالم، لن تكون هناك جائزة أكثر طلبا عندما تلتقي فرنسا مع […]

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