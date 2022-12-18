2022/12/18 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاحد، مركزا مهما في مديرية الحركات العسكرية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” العباسي، افتتح اليوم مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباسي يفتتح مركزا مهما في مديرية الحركات العسكرية المركز الخبري الوطني.

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