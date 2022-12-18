البابا فرنسيس: النزاع في أوكرانيا بمثابة حرب عالمية لن ينتهي بالمستقبل القريب

2022/12/18 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية نشرت اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا هو “حرب عالمية”، ولن ينتهي في المستقبل القريب.وأضاف البابا: “قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين وذلك للمرة … Readmore

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