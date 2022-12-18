رئيس الاركان البريطاني: نرغب بقيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة

2022/12/18 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال توني راداكين، إنه يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة.ووفقا لصحيفة تلغراف، التي أجرت مقابلة مع راداكين، بقي رئيس الأركان العامة البريطانية، على اتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف خلال العام، … Readmore

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