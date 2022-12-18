العراق.. قتلى وجرحى في عملية لداعش بكركوك

2022/12/18 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، الأحد، أن الهجوم الذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية سوف يتم الرد عليه.

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