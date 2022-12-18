والدة سائحة عالقة في بيرو تأمل بعودة ابنتها مع حلول عيد الميلاد

2022/12/18 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبق سوى أسبوع على عيد الميلاد، وتتمسّك ميشيل لوتسكو بالأمل في عودة ابنتها، وهي واحدة من بين مئات السياح الذين تقطعت بهم السبل في بيرو، إلى أرض الوطن بحلول ذلك الوقت.

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