2022/12/18 | 13:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: في أيام تظاهرات تشرين الأول الحاشدة، حصدت صورة الناشط خالد اليساري...

ظهرت المقالة ناشطون يتحدثون عن عدم جدوى الربيع العراقي: تقويم الحكومات بدل التغيير أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون يتحدثون عن عدم جدوى الربيع العراقي: تقويم الحكومات بدل التغيير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون يتحدثون عن عدم جدوى الربيع العراقي: تقويم الحكومات بدل التغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).