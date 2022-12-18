2022/12/18 | 13:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، 18 كاون الاول، 2022، خطوة الحكومة...

ظهرت المقالة شركات الهاتف لم تسدد الغرامات والفوائد الى الدولة أولاً على المسلة.

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