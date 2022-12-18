النزاهة ترصد شبهات فساد مالي بمشاريع التبليط في النجف

2022/12/18 | 13:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ماليٍّ ومُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام وتواطؤ في هيئة الإعمار ودائرة الصحَّة في النجف.دائرة التحقيقات أفادت بقيام ملاكات مكتب تحقيق النجف بالكشف عن شبهات فسادٍ ماليٍّ في هيئة إعمار النجف رافقت إحالة وتنفيذ مشاريع التبليط في عددٍ من أحياء المدينة، مُبيِّنةً ضبط أوليات معاملات صرفٍ في هيئة الإعمار تخصُّ إحالة وتنفيذ مشاريع تبليط في أحياء (الأطباء، والغري، والنفط، والشارع المُؤدِّي للكراج الشمالي)، لافتةً إلى ضبط مستندي صرفٍ، ومحاضر الاستلام الأولي والنهائيِّ، وعقود المقاولة؛ على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ من خلال وجود الكثير من التعرُّجات في الطرق المُعبَّدة حديثاً، وعدم جودة المواد المُستخدمة في التبليط.وفي دائرة صحَّة المُحافظة، تمَّ رصد (283) سريراً طبياً كهربائياً بقيمة ( 454,000,000) مليون دينارٍ تمَّ تسلُّمها من قبل الدائرة وإدخالها مخزنياً، بالرغم من كونها عاطلةً وغير صالحةٍ للاستخدام، مُشدِّدةً على أنَّه لم يتم الإيعاز إلى الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة ” كيماديا” برفض تسلُّمها والاعتراض عليها.وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، أفضت تحرِّيات ملاكات المكتب إلى الكشف عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع الأعمال الميكانيكيَّة والكهربائيَّة لصالة عمليَّات الطوارئ في مُستشفى الزهراء التعليميِّ في مدينة الصدر الطبيَّة، وكان مجموع المبالغ المُخصَّصة للمشروع (157,000,000) مليون دينار.

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