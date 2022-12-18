بعد أن تخلّت عنها..اليابان تكشر عن انيابها مجددا: أميركا حليف مزعج

2022/12/18 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت صحيفة ماينيتشي، احدى اكبر وسائل الاعلام في اليابان، التحالف مع الولايات المتحدة بانه بات وخلال السنوات الأخيرة "مزعجا ولا يعتمد عليه"، مبينة ان الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم تغير بعد غزوها العراق عام 2003.

وأوضحت الصحيفة في مقال ترجمته (بغداد اليوم)، ان "دول العالم وخصوصا المتحالفة مع الولايات المتحدة "باتت على علم واضح"، بحقيقة تخبط الولايات المتحدة بسياساتها الخارجية، معلنة "كما شهدنا خلال السنوات الماضية، قد تهاجم الولايات المتحدة دولة، ثم تتفاوض معها فجاة دون ابلاغ حلفائها، كما فعلت مع كوريا الشمالية في الأعوام 2019 و2020".

الصحيفة قالت إن "الولايات المتحدة ومنذ غزوها العراق عام 2003 وحتى اليوم، تتصرف بشكل منفرد في العالم دون العودة الى حلفائها بشكل فعلي، حتى بما يتعلق مع فرنسا وبريطانيا، الامر الذي تعقد بشكل اكبر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتوجه الولايات المتحدة نحو انقاذ اقتصادها على حساب اقتصادات حلفائها".

مقال الصحيفة اكد ايضا ان "حلفاء الولايات المتحدة باتوا يفرضون الضغط الان على إدارة بايدن لتغيير سياسة الولايات المتحدة الخارجية قبيل الانتخابات المقبلة عام 2024 من خلال إقامة تواصل وتعاون حقيقي مع الدول الحليفة، الامر الذي رجحت ان "لا يقود الى نتيجة لصعوبة ان تغير الولايات المتحدة سياستها الخارجية كليا خلال فترة قصيرة".

واختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أهمية ان "تصبح الدول الحليفة للولايات المتحدة قادرة على حماية نفسها دون الحاجة الى او الاعتماد على الإدارة الامريكية لحمايتها كما يحصل في أوروبا الان، على حد وصفها".

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