النزاهة النيابية: هدر كبير في قطاع الاتصالات وخطوة الحكومة بتأمينها “جبارة”

2022/12/18 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، خطوة الحكومة باتجاه تامين قطاع الاتصالات بـ ” الجبارة ” لانها ستوفر للخزينة العامة أموال كبيرة، كاشفة عن وجود هدر كبير للاموال بهذا القطاع .وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف: إن “تأمين شركات الاتصالات … Readmore

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