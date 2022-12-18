مع اقتراب نهاية المونديال.. هكذا تمكن المشجعون من الاستمتاع بكأس العالم في دبي

2022/12/18 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأعوام، أتي السيّاح إلى دبي للاستمتاع بالشمس، والبحر، والرمال.ولكن في الشهر الماضي، توافد الكثير من السياح هنا من أجل كرة القدم بظل كأس العالم الذي يُقام في قطر.

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