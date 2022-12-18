2022/12/18 | 13:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، 18 كانون الاول، 2022، عن رصد...

ظهرت المقالة صحة النجف تشتري أسرة طبية غير صالحة للاستخدام بـ 454 مليون دينار أولاً على المسلة.

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