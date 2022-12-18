السوداني يأمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي بكركوك

2022/12/18 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القائد العام للقوات المسلحة يأمر قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله.===============اللواء قوات خاصةيحيى رسول عبداللهالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة١٨ كانون الأول ٢٠٢٢

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