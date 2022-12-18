سجن وغرامة مالية لـ ‘امرأة’ حاولت شراء طفل من أبيه

2022/12/18 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، حكما بسجن متهمة تمت ادانتها بمحاولة شراء طفل من والده وسط المحافظة. وقال المصدر، ان “محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن 15 عاما والغرامة 10 […]

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