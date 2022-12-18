السوداني يصدر أمراً يخص الاعتداء الارهابي في كركوك

2022/12/18 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، قائد الشرطة الاتحادية بالتوجه الى مكان الاعتداء الارهابي في كركوك.

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