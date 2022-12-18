مصرف العالم الدولي يحقق أرباحا تبلغ 2.11 مليار دينار حتى الربع الثالث من العام الحالي

2022/12/18 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حقق مصرف العالم الدولي أرباح 2.11 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.

ووفقا لميزانية المصرف التي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن صافي النشاط قبل الضريبة بلغ 2.11 مليار دينار، بينما كان العام الماضي مليار دينار.

ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 45 مليار دينار، بعدما كانت 21.3 مليار دينار، اذ بلغت نسبة النمو 110٪، بينما بلغ الائتمان 15.6 مليار دينار.

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