جامعة كربلاء تقيم مؤتمرها الدولي السادس للعلوم الهندسية ICES2022

2022/12/18 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت كلية الهندسة في جامعة كربلاء

المؤتمر الدولي السادس للعلوم الهندسية

ICES2022 , وبالتعاون مع كلية الهندسة جامعة

السليمانية وجامعة سوينبرن الاسترالية

وكلية الحسين الجامعة , وبمشاركة اساتذة

وباحثين

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