معمل متخصص بصناعة المسبحة وتربة الصلاة ينتج اكثر من مليون وربع المليون تربة يمزج تراب قبر الامام الحسين (ع) بماء العلقمي من مرقد العباس (ع)

2022/12/18 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار قسم الصيانة في العتبة الحسينية

المقدسة، الى ان معمل صناعة المسبحة

والتربة الحسينية ينتج سنويا أكثر من

(1.270.000) تربة.

وقال مدير معمل التابع للقسم ضرار جابر

علوان في حديث لوكالة نون الخبرية، إن

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