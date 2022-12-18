2022/12/18 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس جامعة بيردو الشمالية الغربية، توماس كيون، بعبارات عنصرية أدلى بها خلال خطاب الافتتاح، حيث كان الرئيس يتابع المتحدث الرئيسي الذي أشار إلى استخدام "لغات مختلقة" لأحفاده عدة مرات في خطابه، والتي لم تشير إلى الآسيويين، بل هي عبارات من العدم.

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