2022/12/18 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى الدوحة لحضور نهائي مونديالى قطر 2022.

كما وصل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى قطر لحضور نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. السوداني وبارزاني يصلان الدوحة لحضور نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. السوداني وبارزاني يصلان الدوحة لحضور نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).