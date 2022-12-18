خلاف بين عائلتين…اشتباكات بأسحلة حربية وقنابل في طرابلس بشمال لبنان

2022/12/18 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل موقع “صوت بيروت اينترنشونال” اللبناني، أن تبادل إطلاق نار، وتفجير قنابل هز مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، ليل أمس السبت.

وأوضح الموقع أنه تبين أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين عائلتين تخلله إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية، وإلقاء قنابل، ما أدى إلى سقوط جريح.

وانتشر الجيش في المدينة لتمشيطها وملاحقة المتورطين في الاشتباكات.

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