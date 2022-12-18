الاطاحة بتاجر مخدرات بحوزته مئات الحبوب المخدرة في بغداد

2022/12/18 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة من هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، من القاء القبض على تاجر للمخدرات في منطقة حي القاهرة شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جاء ذلك خلال عملية امنية بعد موافقة القاضي المختص، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على تاجر للمخدرات في المنطقة المذكورة وبحوزته اكياس من المواد المخدرة (كريستال) بكمية 431 غرام و 230 حبة من نوع 0.1".

وتابع، أنه "جاءت هذه العملية بعد متابعة متواصلة قامت بها هيئة التحقيقات و الامن الوقائي بالمديرية العامة للامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي".

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