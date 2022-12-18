2022/12/18 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصفت وزارة التجارة، اليوم الاحد، فيديوهات متداولة مسربة بشأن مفردات البطاقة التموينية، بـمحاولة لتضليل الراي العام حول نشاطات الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "حملة التضليل التي تمارسها جهات بعينها من خلال تسريب فيديوهات لتضليل الرأي العام بما انجزته الحكومة والوزارة في اصدار قانون الامن الغذائي وتجهيز مفردات البطاقة التموينية على مدى ١١ وجبة"، مشيرا إلى، أنها "تنأى بنفسها عن الرد وتحمل المسؤولية لمن يحاول تضليل الراي العام من خلال الفيديوهات مسربة هدفها التضليل وتشويه الحقائق وافشال دور الوزارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين".

وأضافت، ان "الوزارة نجحت في تأمين الامن الغذائي للعراقيين بعد إقرارا القانون الغذائي الذي ساهم بتوفير مفردات البطاقة التموينية وعدم وقوع العراق في تأثيرات ما يحصل بالعالم من ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية".

وأكدت، ان"ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالوزارة تعمل على مدى 24 ساعة للتدقيق في كل.



التعاقدات التي اجرتها الوزارة في تامين مفردات البطاقة التموينية وان تقارير الديوان تؤخذ بشكل جدي ويتم التعامل معها بشكل فوري"، مشيرة الى ان "ابوابها مشرعة لاستقبال كل الجهات الرقابية لتدقيق بما ورد من معلومات وارقام اغلبها غير دقيق هدفها التشهير وتضليل الراي العام".

وأكدت ان "تعرضها لهجمة من جهات معروفة هدفها النيل من جهود الوزارة والحكومة في توفير مواد السلة الغذائية والبطاقة التموينية لأبناء الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة ترد على فيديوهات مسربة تستهدف مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة ترد على فيديوهات مسربة تستهدف مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).